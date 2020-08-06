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son dakika gelişmeleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Açıklama geldi!

Sosyal medya üzerinde herhangi bir resmi kanaldan açıklanmamasına rağmen dolaşan İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İddiaya göre; Gaziantep, İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kayseri, İzmir, Zonguldak, Sakarya gibi büyükşehir statüsüne sahip 15 ilimizde uygulanacağı bilgisi bulunuyordu. Bu iddiaya yanıt ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sosyal medyada dolaşan bu genelgeye ilişkin son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 20:01 Son Güncelleme: 6.8.2020 20:01 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Açıklama geldi!

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yayılan genelgesi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yalanlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilerek kısa sürede sosyal medyada milyonların gündemine gelen kısıtlama iddiasının yer aldığı genelgenin sahte olduğu bildirilirken vatandaşlara bu kararların ancak resmi kanallar yoluyla duyurulabileceğini bildirdi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ!

Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medya üzerinden yayılan iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Dolaşan iddiada büyükşehir statüsüne sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'in de dahil olduğu tam 15 ilimizde kısıtlama uygulaması yapılacağı bildirilirken bu genelgenin sahte olduğu Bakan Yardımcısı Çataklı tarafından duyuruldu…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Açıklama geldi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA FLAŞ AÇIKLAMA!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Açıklama geldi!

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Açıklama geldi!

Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Açıklama geldi!
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