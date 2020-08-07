Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında son dakika açıklaması geldi! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yayılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yalanlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilerek kısa sürede sosyal medyada milyonların gündemine gelen kısıtlama iddiasının yer aldığı genelgenin sahte olduğu bildirilirken vatandaşlara bu kararların ancak resmi kanallar yoluyla duyurulabileceğini bildirdi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ!

Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medya üzerinden yayılan iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Dolaşan iddiada büyükşehir statüsüne sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'in de dahil olduğu tam 15 ilimizde kısıtlama uygulaması yapılacağı bildirilirken bu genelgenin sahte olduğu Bakan Yardımcısı Çataklı tarafından duyuruldu…