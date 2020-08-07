Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında son dakika açıklaması geldi! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yayılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yalanlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilerek kısa sürede sosyal medyada milyonların gündemine gelen kısıtlama iddiasının yer aldığı genelgenin sahte olduğu bildirilirken vatandaşlara bu kararların ancak resmi kanallar yoluyla duyurulabileceğini bildirdi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm detaylar…
Sokağa çıkma yasağı genelgesi adı altında sosyal medya üzerinden yayılan iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Dolaşan iddiada büyükşehir statüsüne sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'in de dahil olduğu tam 15 ilimizde kısıtlama uygulaması yapılacağı bildirilirken bu genelgenin sahte olduğu Bakan Yardımcısı Çataklı tarafından duyuruldu…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA FLAŞ AÇIKLAMA!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.
İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."
Özellikle bayram tatilinden sonra plajlarda sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması gibi faktörler nedeniyle ülkemizdeki son vaka sayılarında artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos corona virüs verilerini açıkladı. Buna göre dünkü vaka sayısı 1.178 olurken, vefat eden kişi sayısı da 19 oldu. Türkiye genelinde il il şehir şehir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre vaka sayısının kontrol altına laınamadığı bölgelerde özel yasaklar uygulanabilir.