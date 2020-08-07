SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Binada oturan Serap Baykara ise, "Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz.