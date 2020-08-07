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SON DAKİKA! ’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

’un ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları korku yaşatıyor. Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde ikamet edenler, mahallede yer alan 40 yıllık 5 katlı bir apartmanın önünden dahi geçmeye çekinir halde. 9 daireden oluşan ve harap durumdaki binada 3 aile halen oturmaya devam ederken, apartman sakinlerinden bina içerisinde çocuklarıyla yaşadığı korku dolu anların detaylarını da bir bir anlattı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 19:58 Son Güncelleme: 7.8.2020 19:59 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

'un ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nden gelen son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. Mahallede yer alan 40 yaşındaki 5 katlı binanın harap görüntüsü vatandaşları önünden geçmeye dahi korkar hale getiriyor. 9 dairesi olan binada oturan 3 aile ise tedirginlik içerisinde. Dış görünüşü dahi tüyler ürperten apartmanın sakinlerinden yaşadığı korku dolu anlara ilişkin detayları anlattı.

SON DAKİKA! İSTANBUL'DA KORKU APARTMANI! "BURADA YAŞAMAYA KORKUYORUZ"

İstanbul Güngören'deki ağır hasarlı apartmanla ilgili detaylar şöyle;

SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

'de, duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı binadaki çökme riski mahalle sakinlerini korkutuyor. Binada oturanlarda çaresizlik içinde. Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 40 yıllık binada, kolonları ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riski var. 9 daireden oluşan 40 yıllık binada 3 aile evlerinde kalmayı sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor...

SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

Binanın arka bölümünde bulunan duvarların birbirinden ayrıldığı görülürken, balkonlarında derin çatlaklar olduğu ve beton içindeki demirlerin ortaya çıktığı gözlendi. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor.

"BİNAYA KORKARAK GİRİYORUZ"

Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz.

SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar" dedi.

SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Binada oturan ise, "Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz.

SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”

Korkuyorum çocuklarımla sabaha kadar uyumak kolay değil. Hasarlı bina. Ufacık bir deprem olsa bina yıkılacak. Can güvenliğimiz yok. Çatlak, yarık, kolonlar patlak. Her türlü hasar var. Belediye gelip hasar tespiti yaptı" diye konuştu.

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SON DAKİKA! İstanbul’da korku apartmanı! “Sabaha kadar uyumak kolay değil”
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