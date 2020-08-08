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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA HABERİ: ’te korkutan ! , ve ’te de hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi BURADA...

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adında iki aktif fay hattının uzanış doğrultusu üzerinde yer alan ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından sürekli olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri duyuran verilerine göre Hizan’da korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımız panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 07:05 Son Güncelleme: 8.8.2020 07:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre 'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen , ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

SON DAKİKA! Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Son dakika! Bitlis'te korkutan deprem | Video

'in Hizan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hizan ilçesi Doğancı köyü olarak saptadığı 4.6 büyüklüğündeki deprem, saat 22.20'de meydana geldi. Yerin, 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Hizan ilçesinin yanı sıra Bitlis kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA! Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BİTLİS'TEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini bildirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

DEPREM BAHÇESARAY'DA HİSSEDİLDİ VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde 'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DAKİKA! Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliği de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Hizan ilçesinde 07.08.2020 saat 22:20'de 4.6 şiddetinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Konu ile ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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