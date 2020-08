SON DAKİKA HABERİ: Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Son dakika! Bitlis'te korkutan deprem | Video

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hizan ilçesi Doğancı köyü olarak saptadığı 4.6 büyüklüğündeki deprem, saat 22.20'de meydana geldi. Yerin, 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Hizan ilçesinin yanı sıra Bitlis kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

