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SON DAKİKA! Meteorolojiden "sağanak" uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı... Manisa, Uşak, , , Artvin çevreleri ile ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde sağanak bekleniyor. Marmara'da yağış olacak mı? Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 13:36 Son Güncelleme: 8.8.2020 13:50 ABONE OL
SON DAKİKA! Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Uşak, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç, Kütahya'nın güney, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu, açık olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA! Meteorolojiden "sağanak" uyarısı
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