Meteoroloji'den son dakika haberi: 9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? O bölgeler için sağanak yağış hava durumu uyarısı!

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'den haberi: 9 Ağustos 2020 Hafta sonu nasıl olacak? O bölgeler için sağanak yağış hava durumu uyarısı!

Genel Müdürlüğü tarafından gelen uyarına göre hafta sonu bazı bölgeler sağanak yağışın etkisinde olacak. Bu kapsamda vatandaşlar MGM tarafından gelen hava durumu uyarılarını hafta sonu öncesinde yakından takip ederken yağışların Pazar günü etkisini göstereceği bildirildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 07:54 Son Güncelleme: 9.8.2020 07:54 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri: O bölgelerde sağanak yağış olacak! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava nasıl olacak?

haberler… Genel Müdürlüğü tarafından gelen uyarılarına göre yurdun bazı kesimlerinde hafta sonu sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Bu kapsamda vatandaşlar Cumartesi Pazar günü planlarını yapmadan önce MGM tarafından gelen hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ! O BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR…

Gelen son değerlendirmelere göre; hafta sonu için doğu karadeniz bölgesi dahil olmak üzere bazı şehirlerde yağış olacağı bildirilirken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri: O bölgelerde sağanak yağış olacak! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava nasıl olacak?

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri: O bölgelerde sağanak yağış olacak! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MUĞLA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri: O bölgelerde sağanak yağış olacak! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri: O bölgelerde sağanak yağış olacak! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri: O bölgelerde sağanak yağış olacak! 8-9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Meteoroloji'den son dakika haberi: 9 Ağustos 2020 Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? O bölgeler için sağanak yağış hava durumu uyarısı!
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