Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

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sonuçları belli oldu! MPİ 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

İdaresi (MPİ) tarafından haftanın 3 günü günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) üzerinden yapılan oyununun 3. çekilişinin şanslı numaraları 8 Ağustos 2020 Cumartesi (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 07:15 Son Güncelleme: 9.8.2020 07:15 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) yapılan yeni düzenlemeyle haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilişini düzenlediği 'nun 3. çekiliş sonuçları bugün (8 Ağustos 2020 Cumartesi) yapılan canlı çekilişle belli oldu. 3. çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 8 Ağustos sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 3. hafta online Çılgın saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte MPİ online canlı çekilişle günün şanslı numaraları...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları: 78 - 11 - 68 - 44 - 31 - 33 + 14 (Joker)


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın ; www.millipiyangonline.com üzerinden, uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı!
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