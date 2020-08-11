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'ta rezidans önündeki kavga kamerada!

Önceki gün İstanbul 'taki rezidans önünde çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği kavgada te 7 kişinin gözaltına alındı. Rezidans önündeki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:00 ABONE OL
Esenyurt'ta rezidans önündeki kavga kamerada!

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gökevler Mahallesi Özdemir Sokak'taki bir rezidansın önünde çıkan nedeni bilinmeyen kavgada Oğuzhan Y., aldığı darbelerle yaralandı. Tabanca da kullanılan kavgaya Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Olayla ilgili yaralı Oğuzhan Y.'nin yanı sıra kardeşi Hacı Y., Emin M., İlhami A., Recep A., Erhan Ç., Nurmukhammad K. gözaltına alındı.

TABANCA BÜFEDE BULUNDU

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hacı Y.'nin üzerinde bulunan tabancayı çıkararak, Nurmukhammad K.'ya verdiği onun da yakındaki büfeye bıraktığı belirlendi.. Büfede ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltındaki 7 şüpheli yasal işlemlerın tamamlanması için Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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Esenyurt'ta rezidans önündeki kavga kamerada!
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