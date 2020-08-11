İstanbul Esenyurt'ta rezidans önündeki kavga kamerada... 1 yaralı! | Video
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İstanbul Esenyurt' taki bir rezidans önünde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralıyla birlikte 7 kişinin gözaltına alındığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gökevler Mahallesi Özdemir Sokak'taki bir rezidansın önünde çıkan nedeni bilinmeyen kavgada Oğuzhan Y., aldığı darbelerle yaralandı. Tabanca da kullanılan kavgaya Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Olayla ilgili yaralı Oğuzhan Y.'nin yanı sıra kardeşi Hacı Y., Emin M., İlhami A., Recep A., Erhan Ç., Nurmukhammad K. gözaltına alındı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hacı Y.'nin üzerinde bulunan tabancayı çıkararak, Nurmukhammad K.'ya verdiği onun da yakındaki büfeye bıraktığı belirlendi.. Büfede ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltındaki 7 şüpheli yasal işlemlerın tamamlanması için Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.