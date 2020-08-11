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Şehit ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir?

Şehit 'ün terör örgütü tarafından şehit edilişinin 3. yılı... PKK'nın yapılanması güvenlik güçleri tarafından her taşın altında aranırken, 3 yıl önce, 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındaki Eren Bülbül hainlerin sığındığı evi tespit etti. Eren, hiç düşünmeden jandarmaya haber verdi. Jandarmayı teröristleri gördüğü eve korkusuzca götüren Eren, hainler ile çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak şehit oldu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:49 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:01 ABONE OL
Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir?

3. yıl önce bugün şehit edildi. Bülbül'ü korumak için kendisini siper eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete yürüdü. Eren'in şehadet haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, sosyal medyadaki paylaşımı ise üzüntüyü bir kat daha artırdı. Eren, bundan tam 3 yıl önce 'Birisi de çıkıp demiyor ki, İYİ Kİ VARSIN EREN' notunu paylaştı.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.

Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir?

Bülbül daha sonra 'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

'BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ İYKİ VARSIN EREN'

Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüm Türkiye'nin üzüntüsünü bir kat daha artırdı. Eren, şehit olmadan 2 ay önce 25 Haziran 2017'de, 'Biri de çıkıp demiyor ki iyki varsın Eren' sözlerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Eren'in sözlerinin ortaya çıkması ile sosyal medyada iyki varsın Eren ifadeleri trend oldu. O günden itibaren Eren hep böyle anıldı. Eren, paylaşımının 3'üncü yılında da bu sözlerle anıldı.

Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir?

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Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir?
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