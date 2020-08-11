Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül 3. yıl önce bugün şehit edildi. Bülbül'ü korumak için kendisini siper eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete yürüdü. Eren'in şehadet haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, sosyal medyadaki paylaşımı ise üzüntüyü bir kat daha artırdı. Eren, bundan tam 3 yıl önce 'Birisi de çıkıp demiyor ki, İYİ Kİ VARSIN EREN' notunu paylaştı.
Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.
Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
'BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ İYKİ VARSIN EREN'
Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüm Türkiye'nin üzüntüsünü bir kat daha artırdı. Eren, şehit olmadan 2 ay önce 25 Haziran 2017'de, 'Biri de çıkıp demiyor ki iyki varsın Eren' sözlerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Eren'in sözlerinin ortaya çıkması ile sosyal medyada iyki varsın Eren ifadeleri trend oldu. O günden itibaren Eren hep böyle anıldı. Eren, paylaşımının 3'üncü yılında da bu sözlerle anıldı.
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