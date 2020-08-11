Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül 3. yıl önce bugün şehit edildi. Bülbül'ü korumak için kendisini siper eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete yürüdü. Eren'in şehadet haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, sosyal medyadaki paylaşımı ise üzüntüyü bir kat daha artırdı. Eren, bundan tam 3 yıl önce 'Birisi de çıkıp demiyor ki, İYİ Kİ VARSIN EREN' notunu paylaştı.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.