Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yılı | Video

Şehit Eren Bülbül'ün terör örgütü PKK tarafından şehit edilişinin 3. yılı... PKK'nın Karadeniz yapılanması güvenlik güçleri tarafından her taşın altında aranırken, 3 yıl önce, 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındaki Eren Bülbül hainlerin sığındığı evi tespit etti. Eren, hiç düşünmeden jandarmaya haber verdi. Jandarmayı teröristleri gördüğü eve korkusuzca götüren Eren, hainler ile çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak şehit oldu.