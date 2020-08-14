Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmesi: İddianame için otopsi raporu bekleniyor

"Biz bu hurharca cinayet işlenirken ve delileri karartılırken şüpheliye yardım eden başka faillerin olduğunu düşünüyoruz. Cinayet sonrasında Pınar'ı odunla yakmaya çalışan, sonra benzinle yakan, sonra üzerine beton döken ve bir palet yardımıyla maktule ait cesedi bir dereye atmaya çalışan bu caninin bu süreci tek başına yürütemeyeceği kanaatindeyiz. Aksi hayatın olağan akışına aykırı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı genişleterek, şüpheliye cinayet esnasında ve delilerin karartılmasına yardım ettiğini düşündüğümüz faillere ulaşacağına inancımız tam. Önümüzdeki hafta da Muğla'ya gelerek savcılığa soruşturmanın genişletilmesi için yeni taleplerimizi sunacağız"

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