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Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... hayatını kaybetti!

Gelen son dakika haberine göre 'te D. adlı genç kız pencereden düşerek hayatını kaybetti. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alınırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Duygu'nun cansız bedeni otopsi için Kurumu'na götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 13:35 Son Güncelleme: 14.8.2020 13:50 ABONE OL
Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... Duygu hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MEHMET K. ADLI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Son dakika! Erkek arkadaşının evindeydi... Duygu hayatını kaybetti!
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