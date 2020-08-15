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'de şoke eden olay! 2 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babasını, arkadaşı öldürüp, gömmüş

’de 2 gündür kayıp olarak aranan 50 yaşındaki 'ün arkadaşı Y.Y. tarafından 10 bin lira için öldürülüp, cesedinin gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 29 yaşındaki Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 18:09 ABONE OL
Kırıkkale'de şoke eden olay! 2 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babasını, arkadaşı öldürüp, gömmüş

Kent merkezindeki bir çay ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Öztürk, 2 gün önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, Öztürk için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Murat Öztürk'ün kaybolduğu gün, çalıştığı çay ocağından arkadaşı Y.Y. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.Y., sorgusunda Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Y.Y., ifadesinde Murat Öztürk'ü üzerindeki 10 bin TL'yi almak için otomobiliyle Keskin ilçesine bağlı Çipideresi köyüne götürdüğünü, burada bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü anlattı.

Y.Y.'nın gösterdiği yerde yapılan kazıyla Murat Öztürk'ün cesedi bulundu.

Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırıkkale'de şoke eden olay! 2 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk babasını, arkadaşı öldürüp, gömmüş
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