Son dakika: İstanbul'da feci olay! Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza 15.00 sıralarında Şileyolu Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yasin Çelik, kum yüklü hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Bariyerleri parçalayarak yolun karşısına geçen kamyon devrildi. Kazayı gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Devrilen kamyon ve yola dökülen kum nedeniyle yol Şile istikameti trafiğe kapandı.