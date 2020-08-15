Son dakika | Çekmeköy'de hafriyat kamyonu kazası: 1 ölü
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Yıkımı yapılan bina çöktü, yanındaki bina hasar gördü | Video 15.08.2020 | 17:04
01:46
Son dakika | Çekmeköy'de hafriyat kamyonu kazası: 1 ölü 15.08.2020 | 16:58
00:15
01:45
Aracıyla kaçarken 9 araca çarpan şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 15.08.2020 | 16:33
02:14
00:54
02:11
Son Dakika Haberi: Kaçak deterjan imalathanesine baskın! | Video 15.08.2020 | 12:11
01:13
03:34
02:23
Son Dakika: 17 yaşındaki Duygu neden öldü? | Video 15.08.2020 | 09:43
00:42
Son Dakika | Turistin cep telefonunu böyle kaçırdı | Video 15.08.2020 | 10:15
01:06
02:55
Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video 14.08.2020 | 22:20
01:59
01:04
Kırmızı ışıkta geçti otomobil ve motosiklete çarptı: 3 yaralı | Video 14.08.2020 | 18:40
01:58
Sokak ortasında tekme-tokat kavga kamerada | Video 14.08.2020 | 18:40
03:10
Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video 14.08.2020 | 15:47
01:44
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 14.08.2020 | 13:00
06:58
Çekmeköy Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü hafriyat kamyonu refüjü aşarak yolun karşısına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken yol, Şile istikameti trafiğe kapandı.