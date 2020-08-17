Son dakika: Uzmanı açıkladı! Salda Gölü’nün çamuru şifalı mı?

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu canlı yayında Salda Gölü'nden alınan kil çamurları sebebiyle oluşan çukurla ve güzelleştirip şifa verdiği iddia edilen çamurla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son Dakika Haberi... Salda Gölü kil çamuru şifalı mı? Salda çamuru güzelleştiriyor mu? | Video

Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu: "Salda Gölü'ndeki çamurun şifalı olduğuna dair bilimsel bir açıklama yok. Çamuru ince taneli olduğu için sağlığa zararı bile olabilir. Çamurlar kimyasal şartlar içinde oluşuyorlar. İnsan müdahalesi gölün dengesini bozabilir."