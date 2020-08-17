Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Uzmanı açıkladı! Salda Gölü’nün çamuru şifalı mı?

: Uzmanı açıkladı! ’nün çamuru şifalı mı?

'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. Prof. Dr. Salda Gölü’ndeki çamura dair açıklamalarda bulundu. Salda Gölü’nün çamuru şifalı mı? Sağlığa zararları bulunuyor mu? İşte dikkat çeken açıklamalar...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 11:14 Son Güncelleme: 17.8.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika: Uzmanı açıkladı! Salda Gölü’nün çamuru şifalı mı?

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu canlı yayında Salda Gölü'nden alınan kil çamurları sebebiyle oluşan çukurla ve güzelleştirip şifa verdiği iddia edilen çamurla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son Dakika Haberi... Salda Gölü kil çamuru şifalı mı? Salda çamuru güzelleştiriyor mu? | Video

Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu: "Salda Gölü'ndeki çamurun şifalı olduğuna dair bilimsel bir açıklama yok. Çamuru ince taneli olduğu için sağlığa zararı bile olabilir. Çamurlar kimyasal şartlar içinde oluşuyorlar. İnsan müdahalesi gölün dengesini bozabilir."

SON DAKİKA: Salda Gölü'ne akın ettiler! Dev çukurlar oluştu, güvenlik teyakkuza geçti...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Uzmanı açıkladı! Salda Gölü’nün çamuru şifalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA