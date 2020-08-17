Son Dakika Haberi... Salda Gölü kil çamuru şifalı mı? Salda çamuru güzelleştiriyor mu? | Video
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Son dakika... Salda Gölü kil çamuru kadınları güzelleştiriyor mu? Salda Gölü'nden alınan kil çamuru nasıl değerlendiriliyor? Prof. Dr. Candan Gökçenoğlu, canlı yayında Salda Gölü'nden alınan kil çamurları sebebiyle oluşan çukurla ve güzelleştirip şifa verdiği iddia edilen çamurla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte " Prof. Dr. Candan Gökçenoğlu'nun canlı yayındaki Salda Gölü kili çamuru açıklamaları; "Çamuru orasına burasına sürdüğü zaman... "