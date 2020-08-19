Türkiye, Ayasofya’yla prangadan kurtuldu

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, FETÖ'cü hainlerin, Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte Türkiye'nin sindirilmiş ve ayaklarına pranga vurulmuş bir ülke olmaktan kurtulduğunu söyledi. Yiğit, "Abdülhamit han Osmanlı'nın son padişahı sayılır. Ona yapılanlarla bugün Cumhurbaşkanımıza yapılanlar bire bir aynı. O gün 'Jön Tükler' adı altında Fransa'da teşkilatlanmışlar. Daha sonra ittihat terakki olmuş ve en son CHP olmuşlar. O günkü hainlerin bugün nerede toplandıklarını hepimiz biliyoruz. Onların yaptıklarını ve konuştuklarını kelimesi kelimesine dışarıdaki ipi elinde olan babaları emrediyor. O yüzden Ayasofya'nın ibadete açılmasına verdikleri tepki, onlardan beklenen bir tepki. Bunlar Bizans ağzıyla konuşuyor" dedi.Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Resulullah'ın evliyaullahı kıyamet sabahına kadar devam edecekse Ebu Cehil'in torunları da devam edecek. O gün Ebu Cehildiler sonra Bizans oldular, Roma oldular, haçlı oldular. Bugün Ayasofya'da namaz kılınmasına karşı çıkan bunlar, Bizans'ın Türkiye'deki uşakları, amele çavuşları ve hizmetkarlarıdır. Ben bu vatan adına onlardan hiç bir şey beklemiyorum. 3-5 oy için Fatih Camii'nde Yasin okuyanların seçimi kazandıktan sonra gidip Fatih'in türbesini tekmelediğini gördük. Fatih'in türbesini tekmeleyenlerin Ayasofya'nın ibadete açılmasından gurur duymasını da beklemiyoruz. Ayasofya'dan rahatsızlık duymaları da tıynet ve zihniyetlerini apaçık ortaya koyuyor. Bu millet bunları da unutmaz."Şu an Türkiye'den çekinmeyen hiçbir ülkenin olmadığını da vurgulayan Yiğit, "Onların milyonlarca askeri ordusu varmış. Vız gelir. Çünkü biz savaşa, ölürsek şehit kalırsak gazi düsturuyla gidiyoruz. Onlarda böyle bir kavram yok. Artık onlar bizden korksunlar. Biz onlardan korkmuyoruz. Biz bu vatan için bir cennet verdik binlerce cennetimiz oldu. Bu vatan sahipsiz değil. O şehitler tepesi boş kalmayacak, bu vatanda sahipsiz kalmayacak. Evlatsız yaşanıyor ama vatansız yaşanmıyor" diye konuştu.