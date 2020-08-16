Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

- Ayasofya'ya gidip namaz kılmak nasip oldu mu?
- O.K: Bize davet gelmişti ama il dışındaydık ve tahlilleri yetiştiremedik.
Ayasofya'ya önüne geçilemez bir sel aktı. Ayasofya Camii virüs tutmaz zaten. Cami'de mikrop olur mu? Sabah namazından önce gidip güneşin altında bekleyenler oldu. Allah onlardan razı olsun. Onları yobaz olarak görenler de var. Kim ne derse desin.
Müslüman önce kendine bakar.
- Türkiye'nin duygu iklimine baktığınızda yeni Necip Fazılların çıkacağını ya da çıktığını düşünüyor musunuz?
Ş.K.S: Yeni Necip Fazıl olmaktansa onun beklediği genç olmak lazım. Aşk, estetik, zarafet, iman, eşyanın arkasındaki hakikati sezme, ilim, araştırma, sebat, sabır var. Hedefimiz Necip Fazıl olmak değil, onu hakkıyla anlamak olmalı önce. Zaten sonra gerisi gelir. Ayasofya'yı camiye çevirmek tarihi bir borçtu. O manayı yakalayan herkesin bunu yapması gerekirdi. Şükür bunu gördük.