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’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

'nın bir gün yine cami olacağını 70 yıl önce söylemişti yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı . Hatta bu uğurda hem kendisi hem de eşi hapis yattı. Biz de Ayasofya'nın ibadete açıldığı şu günlerde Necip Fazıl'ın ailesi ile bir araya geldik. Oğlu Osman Kısakürek'in "Annem Ayasofya için hapis yattı, ben de karnındaydım" sözleri bir ailenin bugünleri görebilmek için neler yaşadığını gözler önüne seriyor.

PINAR YILDIZ YÜKSEL PINAR YILDIZ YÜKSEL
Giriş Tarihi: 16.08.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 07:57
Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

"Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat açılacak! Hem de öyle bir açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak" diyordu tam 70 yıl önce... Ve onun uğruna hapisler yattığı bu hayali 24 Temmuz 2020'de gerçek oldu. Ayasofya'ya sel gibi insan aktı. Ayasofya Camii'nde kılınan ilk cuma namazına binlerce Müslüman katıldı. İşte o an Necip Fazıl Kısakürek'in ailesinin neler hissettiğini, nasıl duygular içinde olduklarını merak ettim. Milyonlarca Müslüman sevinç gözyaşları dökerken acaba Kısakürek ailesi neler yaşadı, neler hissetti?

Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

Bu sorularımın cevabını almak için 'in torunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Şeyma Kısakürek Sönmezocak ile sözleştik ve hem vakıf hem yayınevi hem de müze olarak kullanılan Büyük Doğu Yayınlarına doğru fotoğrafçı arkadaşım ile yola çıktık. Bize atılan konumu bulmak kolay olmadı. Anadolu yakasında bir mobilyacılar çarşısının içindeydik ve ben defalarca adrese bakıp "Acaba yanlış bir yere mi geldik?" diye kontrol ediyordum. Etrafta sayısız avizeci ve mobilya dükkânı vardı. Üstat olarak anılan, yüzlerce kitabı olan, gençleri ardında toplayan yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'in arşivinin de bulunduğu müzesi burada olamazdı.

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Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

Necip Fazıl Kısakürek eşi Neslihan Kısakürek ve arkadaşı Doğan Nail ile bir konfenans sonrası kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet ediyor.

Şeyma Kısakürek'i arayıp doğru yerde olduğumuzu öğrenince biraz hüzünlendim. Hüznümü belli etmeden içeri girdiğimde Necip Fazıl Müzesi denilen yerin küçük bir odadan, arşivinin ise sıradan bir kaç dolaptan ibaret olması üzüntümü derinleştirdi. Neden böyle olduğunu sordum? Aslında defalarca yer istediklerini ama sağlıklı bir yanıt alamadıklarını anlattı Şeyma Kısakürek. İstanbul'un merkezinde, tarihi pek çok binada sayısız vakıf ve müzelerimiz var. Bu ülkeye mal olmuş büyük bir yazar ve şair olan böyle bir değeri hak etmiyor mu? Neden Cağaloğlu, Sultanahmet gibi gençlerin de kolayca ulaşabileceği bir yerde Necip Fazıl Kısakürek Müzesi olmasın ki? Hatta uğruna hapis yattığı, ömrünü verdiği, en büyük isteği olan Camii yakınlarında bir mekân daha çok yakışmaz mıydı Üstad'ın hatırasına? Aklımda bu sorular dolaşırken Necip Fazıl'ın oğulları Mehmed ve Osman Kısakürek, torunları Emrah ve Şeyma Kısakürek ile Ayasofya üzerine derin bir sohbete daldık.

Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

kelimesi ağzımdan çıkar çıkmaz gözleri doldu Kısakürek ailesinin... Mutluluğa dönmüş o tatlı hüznü bolca hissederek devam ettik muhabbetimize... Adı Peygamber Efendimizin hadisinde geçen şehir İstanbul, Hz. Muhammed'in övgüyle bahsettiği kumandan Fatih Sultan Mehmet ve fethin sembolü Ayasofya, Necip Fazıl'ın ailesini duygulandırırken Mehmet Kısakürek şöyle diyordu: "Ayasofya'nın camii olacağını duyduğumuzda sevinçten donduk. Âdeta bir his iptaline kapıldık. Gözyaşlarımıza hâkim olamadık. İlâhi takdirin ve Cumhurbaşkanımızın hissesine düşen nasibin azametini düşündük. Ve Allah'ın, kendisini bu nasibe lâyık eylemesi için dualar ettik."

Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

HERKES DUYSUN, BİZ BU TOPRAKLARDA MÜSLÜMANLIĞIMIZLA VARIZ

- Şeyma Kısakürek Sönmezocak:
Dedem reçeteyi veriyor aslında.
Biz Batılılaşma sürecine girdiğimizde hem özümüzü kaybettik hem de Batılı olamadık. 'nın cami olması, "Durun artık biz özümüzle, ruhumuzla, Müslümanlığımızla buradayız ve bundan sonra da buna göre hareket edeceğiz. Herkes bunu duysun, bunu bilsin" hareketidir. Necip Fazıl Ayasofya konferansını verdiğinde aslında bu Batılılaşma sürecini de anlatıyor.

Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

"Cüceleşmeseydiniz" diyecekler diyor.
- Peki, müze olarak kalmasını isteyenler de var. Bu görüşe ne diyorsunuz?
- O.K: Onlar işte Batılılaşma sürecinde derisi değişenler.
- Ş.K.S: Batı'daki hiçbir milletin kendi gelenek ve göreneklerini reddetme, tarihinden, dininden utanma gibi bir derdi yoktur. Günahı ve sevabıyla kabul ederler. Batı'nın anlayışı böyleyken, bu çıkan seslerin de kime ait olduğundan emin olamıyorum. Bir Batı kimliği de yok bu seslerde.
Bu tamamen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden gerçekleştirilen nefret söylemleri ile ilgili. Yani bu nefret söylemleri aslında Müslümanlığa... Cumhurbaşkanımız da burada bir simge. Çünkü 'nın camii olmasıyla aslında çok şey değişti.

Ayasofya’nın cami olacağını duyduğumuzda gözyaşlarımız sel oldu

- Ayasofya'ya gidip namaz kılmak nasip oldu mu?
- O.K: Bize davet gelmişti ama il dışındaydık ve tahlilleri yetiştiremedik.
'ya önüne geçilemez bir sel aktı. Ayasofya Camii virüs tutmaz zaten. Cami'de mikrop olur mu? Sabah namazından önce gidip güneşin altında bekleyenler oldu. Allah onlardan razı olsun. Onları yobaz olarak görenler de var. Kim ne derse desin.
Müslüman önce kendine bakar.
- Türkiye'nin duygu iklimine baktığınızda yeni Necip Fazılların çıkacağını ya da çıktığını düşünüyor musunuz?
Ş.K.S: Yeni Necip Fazıl olmaktansa onun beklediği genç olmak lazım. Aşk, estetik, zarafet, iman, eşyanın arkasındaki hakikati sezme, ilim, araştırma, sebat, sabır var. Hedefimiz Necip Fazıl olmak değil, onu hakkıyla anlamak olmalı önce. Zaten sonra gerisi gelir. Ayasofya'yı camiye çevirmek tarihi bir borçtu. O manayı yakalayan herkesin bunu yapması gerekirdi. Şükür bunu gördük.

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