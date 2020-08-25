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Kafedeki tartışma ölüm getirdi! O zanlı tutuklandı

İstanbul ’da bulunan bir kafede meydana gelen tartışma sonucu öldürülen Mehmet Ç.’nin katil zanlısı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, bahse konu olayın Mehmet Ç. ve Necdet K. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma sonrası birbirlerine silah ile ateş etmeleri neticesinde meydana geldiği belirlendi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:43 Son Güncelleme: 25.8.2020 14:50 ABONE OL
Kafedeki tartışma ölüm getirdi! O zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 08.08.2020 tarihi saat 18.00 sıralarında ilçesi Sahil yolunda bulunan bir kafede meydana gelen "Silahlı Kavga" konusu ile ilgili Tuzla ilçesinde yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Kafede ölüm getiren tartışma kamerada! O zanlı tutuklandı | Video

Kafedeki tartışma ölüm getirdi! O zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, bahse konu olayın Mehmet Ç. ve Necdet K. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma sonrası birbirlerine silah ile ateş etmeleri neticesinde meydana geldiği belirlendi.

Kafedeki tartışma ölüm getirdi! O zanlı tutuklandı

Mehmet Ç.'nin ağır yaralı olduğu ve tedavi gördüğü hastanede 11 Ağustos günü hayatını kaybettiği, devam eden çalışmalarda şüpheli Necdet K. aynı gün ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kafedeki tartışma ölüm getirdi! O zanlı tutuklandı

Şüphelinin olayda kullandığı silah bahse konu kafede ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kafedeki tartışma ölüm getirdi! O zanlı tutuklandı
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