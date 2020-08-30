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gösterisi, faciaya neden oluyordu!

'de korkunç anlar yaşandı. Nevşehir’in Avanos ilçesinde atılan havai fişekler ilçede çıkmasına neden oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 23:15 Son Güncelleme: 30.8.2020 23:16 ABONE OL
Havai fişek gösterisi, faciaya neden oluyordu!

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde bu akşam saatlerinde Bayrak Tepesine çıkan kimliği belirsiz kişiler tarafından havai fişek atılmaya başlandı. Atılan havai fişekler bir süre sonra burada bulunan otlara sıçraması sonrasında yangın çıktı.

İlçe merkezinde bulunan evlere sıçramak üzere olan yangın Avanos Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken yangın anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Havai fişek gösterisi, faciaya neden oluyordu!
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