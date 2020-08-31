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Son dakika haberi: o uyarıya tekrar dikkat çekti! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika haberi: 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, , Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcak hava uyarısını yenileyerek uyarıda bulundu. Hafta sonunda itibaren etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Meteoroloji'den alınan son dakika haberine göre;hava sıcaklığının normal sıcaklıkların 3 ile 6 derece üzerinde olacağı belirtilirken, yaşı ve rahatsızlıkları bulunanlar ile çocukların özellikle saat: 11.00 ile 16.00 arasında dikkat etmesi istendi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 31.8.2020 11:05 Son Güncelleme: 31.8.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji o uyarıya tekrar dikkat çekti! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU;

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi: Meteoroloji o uyarıya tekrar dikkat çekti! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
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