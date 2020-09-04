İstanbulluların İGDAŞ ve İSKİ faturalarıyla ilgili çilesi devam ediyor!

İstanbulluların en büyük sorunu haline gelen doğalgaz ve su faturaları can yakmaya devam ediyor. Şikayetlerini dile getiren İstanbullu vatandaşlar bu durumdan oldukça şikayetçi ve bu konuyla ilgili İBB'yi suçladı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN İSKİ'YE İSYAN

Sultangazi Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Akyürek, içinde kimsenin olmadığı eve gelen 285 TL'lik İSKİ faturasına isyan etti. CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Akyürek, içinde kimse bulunmayan eve 285 TL'lik İSKİ faturası gelmesiyle ilgili olarak "Bir Meclis Üyesi olarak bana böyle zorluk çıkartıyorlarsa vatandaşa ne yapıyorlar Allah biril artık" dedi.

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ŞİLE'DE İSKİ'YE İSYAN EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Şile'de su sıkıntısı yaşanmış ve halk isyan etmişti. Şikayetlerden sonra İSKİ bölgeye su tankeri gönderdi ve insanların kovalarla su sırası beklediği görüntüler ortaya çıkmıştı. İSKİ'nin borcunun 200 milyon lira olduğu açıklandı. Faiz gidereri ise yüzde 200'ü buldu. İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Meclisi'nde suya yüzde 30-40 oranında zam yapılmasını istemişti fakat AK Parti Grup Başkanvekili buna karşı ve çıktı suya sadece enflasyon oranında zam yapılmıştı.

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