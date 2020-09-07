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Son dakika: 'daki gece kulüplerinde skandal görüntüler!

Son dakik Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla sürüyor. Salgına ve artan vak'a sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:43 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:51 ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

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GECE KULÜPLERİNDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEDİ
Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy'deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyası eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

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Son dakika: İstanbul'daki gece kulüplerinde skandal görüntüler!
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