İstanbul Şişli'de restorandaki skandal doğum günü partisine polis baskını kamerada

Şişli Harbiye'deki bir restoranda düzenlenen doğum günü partisini polis bastı. Partiye katılanlara toplam 55 bin 504 lira cezası uygulanırken, baskın anı

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, geçem cuma günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Harbiye'deki bir restoranda doğum günü partisi düzenlediği ihbarı yapıldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, restorana baskın yaptı. Yüksek sesle müzik eşliğinde, maske ve sosyal mesafe kuralına aldırmadan eğlenen gruba toplam 55 bin 504 lira para cezası uyguladı.



Baskın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.