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’den ve uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Genel Müdürlüğü’nden gelen ve uyarısı geldi. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken bazı illerimizde kuvvetli rüzgarlar görülebiliyor. tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki 10 Eylül bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu ve il il sıcaklık değerleri…

Giriş Tarihi: 10.9.2020 07:05 Son Güncelleme: 10.9.2020 07:15 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

'den haftanın dördüncü gününe ilişkin raporu yayınlanırken birçok il için uyarısı yapıldı. Eylül ayı itibariyle bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken bazı illerimizde kuvvetli rüzgar etkisini gösteriyor. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; bugün hava nasıl olacak? Haberimizde MGM'nin hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI (10 EYLÜL 2020)

tarafından yayınlanan hava durumu raporu güncel olarak takip ediliyor. MGM'nin yayınladığı son raporda ülkemizin bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.

Haberimizin devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne ilişkin yayınlanan raporu ve il il sıcak değerlerini bulabilirsiniz.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

METEROLOJİ UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

ADANA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!
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