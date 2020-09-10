Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den haftanın dördüncü gününe ilişkin son dakika hava durumu raporu yayınlanırken birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Eylül ayı itibariyle bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken bazı illerimizde kuvvetli rüzgar etkisini gösteriyor. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; bugün hava nasıl olacak? Haberimizde MGM'nin son dakika hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI (10 EYLÜL 2020)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu güncel olarak takip ediliyor. MGM'nin yayınladığı son raporda ülkemizin bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.

Haberimizin devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne ilişkin yayınlanan raporu ve il il sıcak değerlerini bulabilirsiniz.