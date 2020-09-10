Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den haftanın dördüncü gününe ilişkin son dakika hava durumu raporu yayınlanırken birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Eylül ayı itibariyle bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken bazı illerimizde kuvvetli rüzgar etkisini gösteriyor. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; bugün hava nasıl olacak? Haberimizde MGM'nin son dakika hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu güncel olarak takip ediliyor. MGM'nin yayınladığı son raporda ülkemizin bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.
Haberimizin devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne ilişkin yayınlanan raporu ve il il sıcak değerlerini bulabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.