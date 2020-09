Esra Erol’dan son dakika haberi – Esra Erol’un programında yaşanan Burcu Çerşil olayı herkesi kahretti!

Annesinin birkaç yıldan sonra hiç sevmediği, düşman gibi gördüğü, sürekli rencide edip dışladığı talihsiz kadın Burcu Çerşil, bunun nedeninin ne olduğunu ömrü boyunca merak ettiğini ve her zaman kendini suçladığını anlattı. Acımasız annesi tarafından henüz 14 yaşındayken evden kovulan talihsiz genç kız, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalıyor. Daha çok küçük yaşlardayken hayatın sillesini yiyen, 14 yaşında 70 yaşını yaşayan talihsiz genç kızın, annesinin diğer çocuklarını sevip, Burcu Çerşil'i sürekli dışladığı öğrenildi.

"Sen Bir Tecavüz Çocuğusun"

Esra Erol'da programına katılım gerçekleştiren genç kız, annesinin kendisine sarıldığını fakat sarılırken sanki düşmanına sarılıyor gibi davrandığını, bu durumun kalbini parça parça ettiğini söyledi. Acımasız anne Ayşe Çerşil'in kızına her zaman "sen bir tecavüzün çocuğusun" dediği de iddialar arasında yer aldı. Annesi tarafından birçok kez sokaklara atıldığını ve çok zor günler geçirdiğini dile getiren Burcu Çerşil, dayanamayarak her seferinde eve döndüğünü, annesinin ise her seferinde aynı acımasızlığı göstererek tekrar sokağa attığını iddia etti.

Gözyaşları içerisinde olayları anlatmaya devam eden Burcu Çerşil, 18 yaşına gelip reşit olduğunda hayatında bugüne kadar yaşamadığı kadar zor bir an yaşadığını, öz babası olarak bildiği şahsın kendisini bilgilendirdiğini anlattı. Duydukları karşısında neredeyse bayılacak duruma gelen Burcu Çerşil, öz babası zannettiği kişinin babası olmadığını ve asıl babasının, dayısı bildiği isim olduğunu söyledi.