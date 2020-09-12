Esra Erol’dan son dakika haberi – Esra Erol’un programında yaşanan Burcu Çerşil olayı herkesi kahretti!

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’dan haberi – Esra Erol’un programında yaşanan olayı herkesi kahretti!

haberi… ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programlarından 'da yaşanan olay dehşete düşürdü. Sosyal medyada büyük yer tutan 19 yaşındaki gencin halini görenler şoke oldu. isimli talihsiz kadının başından geçen tecavüz olayı nedeniyle uğradığı psikolojik şiddet izleyenleri hüzne boğarken son dakika detayları da canlı yayında aktarıldı. İşte Esra Erol'daki Burcu Çerşil olayından son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 12.9.2020 12:30 Son Güncelleme: 12.9.2020 12:34 ABONE OL
Esra Erol’dan son dakika haberi – Esra Erol’un programında yaşanan Burcu Çerşil olayı kahretti!

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki , dayısı bildiği kişinin babası olduğunu ve aynı zamanda bu kişinin tecavüzcü olduğunu öğrendi. Öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşayan genç kızın annesinin evlendiği yeni kişinin tecavüzcü olduğu ortaya çıktı. İşte Esra Erol'daki Burcu Çerşil olayından detayları!

ESRA EROL'DAKİ BURCU ÇERŞİL OLAYINDAN SON GELİŞMELER…

Esra Erol'un programına damga vuran Burcu Çerşil olayı gündeme oturdu. 19 yaşındaki Burcu Çerşil, henüz 1 yaşındayken; annesi, babasından başka bir adamla Dünya evine giriyor ve 11 yaşına gelene kadar, yani şuan ki yaşından 8 yıl öncesine kadar asıl babasının kim olduğunu hiçbir şekilde bilmiyor ve olaylar buradan başlıyor…

Esra Erol’dan son dakika haberi – Esra Erol’un programında yaşanan Burcu Çerşil olayı kahretti!

Annesinin birkaç yıldan sonra hiç sevmediği, düşman gibi gördüğü, sürekli rencide edip dışladığı talihsiz kadın , bunun nedeninin ne olduğunu ömrü boyunca merak ettiğini ve her zaman kendini suçladığını anlattı. Acımasız annesi tarafından henüz 14 yaşındayken evden kovulan talihsiz genç kız, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalıyor. Daha çok küçük yaşlardayken hayatın sillesini yiyen, 14 yaşında 70 yaşını yaşayan talihsiz genç kızın, annesinin diğer çocuklarını sevip, Burcu Çerşil'i sürekli dışladığı öğrenildi.

"Sen Bir Tecavüz Çocuğusun"

'da programına katılım gerçekleştiren genç kız, annesinin kendisine sarıldığını fakat sarılırken sanki düşmanına sarılıyor gibi davrandığını, bu durumun kalbini parça parça ettiğini söyledi. Acımasız anne Ayşe Çerşil'in kızına her zaman "sen bir tecavüzün çocuğusun" dediği de iddialar arasında yer aldı. Annesi tarafından birçok kez sokaklara atıldığını ve çok zor günler geçirdiğini dile getiren Burcu Çerşil, dayanamayarak her seferinde eve döndüğünü, annesinin ise her seferinde aynı acımasızlığı göstererek tekrar sokağa attığını iddia etti.

Gözyaşları içerisinde olayları anlatmaya devam eden Burcu Çerşil, 18 yaşına gelip reşit olduğunda hayatında bugüne kadar yaşamadığı kadar zor bir an yaşadığını, öz babası olarak bildiği şahsın kendisini bilgilendirdiğini anlattı. Duydukları karşısında neredeyse bayılacak duruma gelen Burcu Çerşil, öz babası zannettiği kişinin babası olmadığını ve asıl babasının, dayısı bildiği isim olduğunu söyledi.

Esra Erol’dan son dakika haberi – Esra Erol’un programında yaşanan Burcu Çerşil olayı kahretti!

Sapık Adam, 2 Kardeşine de Tecavüz Etti

Annesinin, dayısı tarafından tecavüz edildiğini öğrenen Burcu Hanım, o gün, gün boyunca boşluğa baktığını ve ağzını bıçak açamadığını anlattı. Genç kızın bu anlattıklarıyla birlikte tüm stüdyo ve izleyenler gözyaşlarına boğuldu. 19 yaşındaki 'in iddialarına göre, annesinin üvey ağabeyi; teyzesi ve annesine tecavüzde bulundu.

Burcu Çerşil, annesinin böyle korkunç bir tecavüz olayı yaşadığını öğrendiğinde, annesine bu olayı sorduğunu ve annesinin bu olaydan bahsederken dah tüylerinin diken diken olduğunu anlattı. Bunun sonrasında bu olayı bir daha açmayan 19 yaşındaki talihsiz kız, her zaman omuzlarında bu olayın yüküyle yaşadığını belirtti.

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Esra Erol’dan son dakika haberi – Esra Erol’un programında yaşanan Burcu Çerşil olayı herkesi kahretti!
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