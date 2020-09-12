Esra Erol’dan son dakika haberi – Esra Erol’un programında yaşanan Burcu Çerşil olayı herkesi kahretti!

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Burcu Çerşil, dayısı bildiği kişinin babası olduğunu ve aynı zamanda bu kişinin tecavüzcü olduğunu öğrendi. Öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşayan genç kızın annesinin evlendiği yeni kişinin tecavüzcü olduğu ortaya çıktı. İşte Esra Erol'daki Burcu Çerşil olayından son dakika detayları!
Esra Erol'un programına damga vuran Burcu Çerşil olayı gündeme oturdu. 19 yaşındaki Burcu Çerşil, henüz 1 yaşındayken; annesi, babasından başka bir adamla Dünya evine giriyor ve 11 yaşına gelene kadar, yani şuan ki yaşından 8 yıl öncesine kadar asıl babasının kim olduğunu hiçbir şekilde bilmiyor ve olaylar buradan başlıyor…
Annesinin birkaç yıldan sonra hiç sevmediği, düşman gibi gördüğü, sürekli rencide edip dışladığı talihsiz kadın Burcu Çerşil, bunun nedeninin ne olduğunu ömrü boyunca merak ettiğini ve her zaman kendini suçladığını anlattı. Acımasız annesi tarafından henüz 14 yaşındayken evden kovulan talihsiz genç kız, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalıyor. Daha çok küçük yaşlardayken hayatın sillesini yiyen, 14 yaşında 70 yaşını yaşayan talihsiz genç kızın, annesinin diğer çocuklarını sevip, Burcu Çerşil'i sürekli dışladığı öğrenildi.
"Sen Bir Tecavüz Çocuğusun"
Esra Erol'da programına katılım gerçekleştiren genç kız, annesinin kendisine sarıldığını fakat sarılırken sanki düşmanına sarılıyor gibi davrandığını, bu durumun kalbini parça parça ettiğini söyledi. Acımasız anne Ayşe Çerşil'in kızına her zaman "sen bir tecavüzün çocuğusun" dediği de iddialar arasında yer aldı. Annesi tarafından birçok kez sokaklara atıldığını ve çok zor günler geçirdiğini dile getiren Burcu Çerşil, dayanamayarak her seferinde eve döndüğünü, annesinin ise her seferinde aynı acımasızlığı göstererek tekrar sokağa attığını iddia etti.
Gözyaşları içerisinde olayları anlatmaya devam eden Burcu Çerşil, 18 yaşına gelip reşit olduğunda hayatında bugüne kadar yaşamadığı kadar zor bir an yaşadığını, öz babası olarak bildiği şahsın kendisini bilgilendirdiğini anlattı. Duydukları karşısında neredeyse bayılacak duruma gelen Burcu Çerşil, öz babası zannettiği kişinin babası olmadığını ve asıl babasının, dayısı bildiği isim olduğunu söyledi.
Sapık Adam, 2 Kardeşine de Tecavüz Etti
Annesinin, dayısı tarafından tecavüz edildiğini öğrenen Burcu Hanım, o gün, gün boyunca boşluğa baktığını ve ağzını bıçak açamadığını anlattı. Genç kızın bu anlattıklarıyla birlikte tüm stüdyo ve izleyenler gözyaşlarına boğuldu. 19 yaşındaki Burcu Çerşil'in iddialarına göre, annesinin üvey ağabeyi; teyzesi ve annesine tecavüzde bulundu.
Burcu Çerşil, annesinin böyle korkunç bir tecavüz olayı yaşadığını öğrendiğinde, annesine bu olayı sorduğunu ve annesinin bu olaydan bahsederken dah tüylerinin diken diken olduğunu anlattı. Bunun sonrasında bu olayı bir daha açmayan 19 yaşındaki talihsiz kız, her zaman omuzlarında bu olayın yüküyle yaşadığını belirtti.