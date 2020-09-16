Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken 'anahtar ve elbise' detayı!

Epözdemir dilekçesinde, soruşturma dosyasında verilen kısıtlama kararından dolayı toplanan delillerin içeriğine ulaşma ve inceleme yetkisinin olmadığını, ancak HTS Analiz raporunun bir suretini incelediklerini kaydetti. Bu raporda şüphelinin kullandığı 0530 303 .. .. numaralı GSM hattına ait 1 Mayıs 2020 ve 20 Temmuz 2020 saat 23:59 tarihleri arasında yapılan görüşme kayıtlarının incelendiğinin belirtildiğini kaydetti.

O SAATTEN SONRA GÖRÜŞME YAPTI MI?



Dilekçede, raporun 21 ve devamı sayfalarında yalnızca olay günü yaptığı görüşme bilgilerinin grafik üzerinde ve tabloda gösterildiği, en son Pınar'dan bir daha haber alınamayan 16 Temmuz 2020 günü 23:05'de E.K. ile yaptığı 22 saniyelik konuşmadan sonrasına ilişkin herhangi bir dökümün kendilerine ulaşmadığı belirtildi.