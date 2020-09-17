Camdan cama geçmeye çalışırken düşüp öldü

İstanbul'da 7 katlı binada pencereye çıkan İngiliz, yan pencereye geçmek isterken düşüp hayatını kaybetti. Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Sokak'taki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İngiliz asıllı Antony Mc Dowall (35), 2 Amerikalı arkadaşıyla kaldığı dairede iddiaya göre kavga etti. Mc Dowall, pencereden çıkarak yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yere çakılan Mc Dowall olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Mc Dowall'ın alkolü olduğu öne sürüldü. Bu arada olay anı cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Antony Mc Dowall'ın tutunduğu pencereden başka bir pencereye geçmeye çalışırken düştüğü görülüyor.

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