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'den uyarısı: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! ve kuvvetli rüzgar...

Genel Müdürlüğü'nden gelen raporlarına göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalacağı bildirildi. Bu kapsamda kurumun resmi sitesinde yer alan uyarılara göre bazı illerde kuvvetli görüleceği bildirilirken özellikle Marmara, Ege ve Doğu Karedeniz'de beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen hafta sonu hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.9.2020 07:18 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar...

haberler… 'den gelen tahminlerine göre; ülke genelinde düşen sıcaklıklarla beraber bugün bazı illerimizin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda yaşanabilecek an sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü aynı zamanda bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar konusuna dikkat çekti. Hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte son dakika hava durumu raporuna ilişkin detaylar…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI! SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Meteoroloji'den gelen son hava durumu değerlendirmeler göre; Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar uyarılırken Marmara Bölgesi için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar...

METEOROLOJİ UYARDI!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar...

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR...

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar...

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar...
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