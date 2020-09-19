Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar...

Son dakika haberler… Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde düşen sıcaklıklarla beraber bugün bazı illerimizin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda yaşanabilecek an sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü aynı zamanda bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar konusuna dikkat çekti. Hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte son dakika hava durumu raporuna ilişkin detaylar…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI! SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Meteoroloji'den gelen son hava durumu değerlendirmeler göre; Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar uyarılırken Marmara Bölgesi için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı…