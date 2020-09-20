Son dakika: Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35