Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün ve hafta sonu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve Güney kesimlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Aşağıda, illerimize göre hava durumu tahminleri yer alıyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte, illere göre hava durumu raporları...
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İç ve güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık