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’den son dakika uyarısı: Bugün ve hafta sonu

’den son dakika uyarısı geldi. Bugün Türkiye’nin bazı bölgelerinde başlayacak olan yağmur yağışlarının, yarından itibaren yurt geneline yayılması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ve özellikle Pazar günü birçok il için gök gürültülü uyarısı yaptı. Peki, bugün ve bu hafta hava durumu ile hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte, Meteoroloji raporlarına göre saatlik ve illere göre hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 07:37 Son Güncelleme: 24.9.2020 07:47 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlerine göre bugün ve hafta sonu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü bekleniyor. Cuma günü Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve Güney kesimlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Aşağıda, illerimize göre hava durumu tahminleri yer alıyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, illere göre hava durumu raporları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İç ve güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonu sağanak yağış…
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