Taksim'de taciz iddiasına istenen ceza belli oldu!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 20 Eylül günü Ö. K. isimli genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olay günü serbest bırakılan şüpheli hakkında genç kadının, bacağına dokunduğunu söyleyerek yeni bir şikayette bulunması üzerine S.T. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

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