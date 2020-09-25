Son dakika İstanbul deprem haritası yayınlandı! Olası büyük İstanbul depremi öncesi riskli ilçeler dikkat çekti...

Son dakika haberler… Dün Marmara Ereğlisi'nde gerçekleşen ve İstanbul'da ciddi oranda hissedilen deprem sonrası uzman yorumları peş peşe geldi. Uzun süredir Marmara'da yaşanması beklenen büyük depremin sinyallerinin verildiği açıklamaları vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken İstanbul deprem haritası bu noktada vatandaşların dikkatini çekti. GABORAS tarafından yayınlanan harita ile beraber riskli bölgeler gözler önüne serildi. İşte İstanbul deprem haritası, riskli ilçeler ve son dakika açıklamasının detayları…

İSTANBUL DEPREM HARİTASI YAYINLANDI! OLASI BÜYÜK MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ RİSKLİ İLÇELER DİKKAT ÇEKTİ!

GABORAS Gayrimenkul Borsa'sı İstanbul'daki olası büyük deprem öncesi yayınladığı harita ile riskli ilçeleri kamuoyu ile paylaştı. Zemin formasyonlarına yapılan puanlamalar ile 2007 yönetmeliğinden önce inşa edilen yapıların bir arada incelendiği çalışmada Avrupa yakasında yer alan yapıların büyük risk altında olduğu tespit edildi…