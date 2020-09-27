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'da korona virüse yakalanan okul müdürüne müzikle moral verdiler

'ın Dörtyol ilçesinde korona virüse yakalanan Payas Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlköğretim Okulu Müdürü 'a, komşuları moral vermek istedi. Bu nedenle de Çakmak'ın evinin önünde müzikli bir ekip geldi. Çakmak evinin önünden komşularına el sallayarak teşekkür etti.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:51 Son Güncelleme: 27.9.2020 17:57 ABONE OL
Hatay'da korona virüse yakalanan okul müdürüne müzikle moral verdiler

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Payas Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlköğretim Okulu Müdürü Umut Çakmak'a, komşuları ilginç bir şekilde moral verdi.

KARANTİNAYA ALINDI

Bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran Çakmak'a Kovid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Umut Çakmak ve ailesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evlerinde karantinaya alındı.

KOMŞULARA EL SALLAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Çakmak'ın yeni tip koronavirüse yakalandığını öğrenen komşuları, Çakmak ve ailesine destek vermek için yaşadıkları apartmanın önünde müzikli eğlence düzenledi. Evinin balkonuna çıkan Umut Çakmak da komşularına el sallayarak teşekkür etti.

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Hatay'da korona virüse yakalanan okul müdürüne müzikle moral verdiler
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