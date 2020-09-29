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'den son dakika ve uyarısı! Ani ve su baskınlarına dikkat...

'den yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve uyarısı yaptı. İç Anadolu ve Karadeniz için uyarılarda bulunan Meteoroloji, ani , su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 08:29 Son Güncelleme: 29.9.2020 08:32 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DA İÇ ANADOLU İÇİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat...
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