Aras İsminin Anlamı Nedir? Aras İsmi Ne Demek?

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adaylarının isim konusunda ince eleyip sık dokuyor. Hayatı boyunca sesleneceği ismin güzel bir anlam taşımasını isteyenler tercih etmeyi düşündükleri ismin anlamına mutlaka göz atıyor. Evladına Aras ismini vermeyi düşünenler de Aras isminin anlamı nedir sorusuna cevap arıyor. Türkçe kökenli olan Aras ismi özlellikle son yıllarda birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, Aras isminin anlamı ne demek ve Aras ismi Kur'an'da geçiyor mu?

ARAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aras, kendininmiş gibi sahip çıkılan anlamını taşır. Türkçe kökenli bir kelime olmasına rağmen Türk Dil Kurumu'nda ise anlamı yer almıyor.

Aras'ın bir diğer anlamı da Doğu Anadolu'dan Hazar Denizi'ne kadar dökülen ırmak olarak biliniyor.

ARAS İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Aras ismi Türkçe kökenli bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamış olsa da bu ismin verilmesi sakıncalı olarak görülmemektedir.