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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:05 Son Güncelleme: 8.10.2021 11:05

Aras İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Aras TDK Sözlükte Ne Demek?

Aras İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Aras TDK Sözlükte Ne Demek?

Anne ve baba olmaya hazırlanan bireylerin isim arayışların en çok dikkat ettiği kriter koyacağı ismin taşıdığı anlamdır. Ona hayatı boyunca sesleneceği kulağa hoş gelen bir isim koymak isteyenler isim anlamları konusunda araştırmalar yapmaktadır. Özellikle son yıllarda Aras ismi çok sık tercih edilir. Aras isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada merak konusu oluyor. Aras isminin anlamı ne demek ve Aras ismi Kur’an’da geçiyor mu sorularının cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adaylarının isim konusunda ince eleyip sık dokuyor. Hayatı boyunca sesleneceği ismin güzel bir anlam taşımasını isteyenler tercih etmeyi düşündükleri ismin anlamına mutlaka göz atıyor. Evladına Aras ismini vermeyi düşünenler de Aras isminin anlamı nedir sorusuna cevap arıyor. Türkçe kökenli olan Aras ismi özlellikle son yıllarda birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, Aras isminin anlamı ne demek ve Aras ismi Kur'an'da geçiyor mu?

ARAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aras, kendininmiş gibi sahip çıkılan anlamını taşır. Türkçe kökenli bir kelime olmasına rağmen Türk Dil Kurumu'nda ise anlamı yer almıyor.

Aras'ın bir diğer anlamı da Doğu Anadolu'dan Hazar Denizi'ne kadar dökülen ırmak olarak biliniyor.

ARAS İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Aras ismi Türkçe kökenli bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamış olsa da bu ismin verilmesi sakıncalı olarak görülmemektedir.

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Aras İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Aras TDK Sözlükte Ne Demek?
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