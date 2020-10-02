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Son Dakika Haberi: Kadına tacizde emsal dava! O sözler cinsel taciz... İstanbul Maçka Parkı'nda yaşanan olay kadına tacizde emsal dava niteliği taşıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; iki genç kadınla tanışmak isteyen A.A. ve M.T. genç kadınlara laf atarak onları rahatsız edince kadınlar, A.A. ve M.T'yi uzaklaşmaları yönünde uyardı. Aksi halde polisi arayacaklarını söyleyen kadınların uyarılarına rapmen takip etmeye başlayan A.A. ve M.T için emsal dava görüldü. İşte son dakika haberinin detayları!