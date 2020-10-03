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: Şüpheli yolcuyu tespit etti! 'nda yakalandı...

'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram ele geçirildi. Gelen haberine göre; uçakta bulunan valizler narkotik ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin şüpheli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine, yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durduruldu. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 11:04 Son Güncelleme: 3.10.2020 11:07 ABONE OL
SON DAKİKA: Şüpheli yolcuyu dedektör köpeği tespit etti! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı...

haberi: Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ile birlikte Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Tahran- İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu, kaçakçılığı şüphesiyle takibe alındı.

SON DAKİKA: Şüpheli yolcuyu dedektör köpeği tespit etti! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı...

DEDEKTÖR KÖPEĞİ TESPİT ETTİ

Uçağın 'na inmesinin ardından uçakta bulunan valizler narkotik ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin şüpheli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine, yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi.

SON DAKİKA: Şüpheli yolcuyu dedektör köpeği tespit etti! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı...

X-ray taramasından geçen valizde şüpheli yoğunluğa rastlanmasıyla yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenen, 5 adet şeffaf poşet içerisinde Afyon sakızı cinsi olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA: Şüpheli yolcuyu dedektör köpeği tespit etti! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı...

Bu operasyonda 6 kilogram 215 gram ele geçirildi. Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonda ise, yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar yakalandı. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

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SON DAKİKA: Şüpheli yolcuyu dedektör köpeği tespit etti! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı...
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