SON DAKİKA: Şüpheli yolcuyu dedektör köpeği tespit etti! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı...

Bu operasyonda 6 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonda ise, yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar yakalandı. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.