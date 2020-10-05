Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bu kez Kuzey Afrika'dan geliyor; 10 şehirde yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklenmekte.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28