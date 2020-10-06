Meteoroloji’den son dakika hava durumu, yağış ve dolu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat…

VATANDAŞLAR DİKKAT! YAĞIŞ, KUVVETLİ RÜZGAR VE DOLU YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Dolu yağışıda etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR!

Yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü de devam edeceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü 30, Perşembe günü 25 , Cuma günü 21, Cumartesi 22 ve Pazar günü ise 24 derece olması bekleniyor.