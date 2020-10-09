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’den açıklaması geldi! Hafta sonu , dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar

Genel Müdürlüğü’nden hafta sonuna ilişkin raporu olarak yayınlandı. Perşembe ve Cuma günleri özellikle Marmara bölgesinde sağanak ve dolu yağışları görüldü. Hal böyle olunca, hafta sonu hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, hafta sonu , dolu yağacak mı? Meteoroloji’den Cumartesi ve Pazar hava durumu raporu yayınlandı. İşte tüm yurt genelinde hafta sonu hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 14:10 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu

Türkiye raporu günün en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. İki gündür Marmara bölgesinde yoğun , dolu ve fırtına etkisini gösteriyor. Öyle ki, dün Tekirdağ'da hortum evlerin çatılarını uçurmuş, ağaçları devirmişti. Hemen herkes de dolu yağışından etkilenmemek için arabalarının üstünü örtmüştü. Bu noktada, hafta sonu hava durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hafta sonu sağanak yağış var mı? Cumartesi ve Pazar günü dolu yağacak mı? İşte hafta sonu hava durumu raporu…

HAFTA SONU SAĞANAK, DOLU YAĞIŞI OLACAK MI? İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava durumu raporlarını yayınladı.

İşte MGM'nin yayınladığı o harita;

Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu

9 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu

10 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu

11 EKİM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu

12 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu

13 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu
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