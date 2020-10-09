Meteoroloji’den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu sağanak yağış, dolu yağacak mı? Cumartesi, Pazar İstanbul hava durumu

Türkiye hava durumu raporu günün en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. İki gündür Marmara bölgesinde yoğun sağanak yağış, dolu ve fırtına etkisini gösteriyor. Öyle ki, dün Tekirdağ'da hortum evlerin çatılarını uçurmuş, ağaçları devirmişti. Hemen herkes de dolu yağışından etkilenmemek için arabalarının üstünü örtmüştü. Bu noktada, hafta sonu hava durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hafta sonu sağanak yağış var mı? Cumartesi ve Pazar günü dolu yağacak mı? İşte hafta sonu İstanbul hava durumu raporu…

HAFTA SONU SAĞANAK, DOLU YAĞIŞI OLACAK MI? İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava durumu raporlarını yayınladı.

İşte MGM'nin yayınladığı o harita;