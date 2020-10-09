RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Cuma mesajları ve sözleri, bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam âlemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisinde bulunuyoruz. Bu anlamlı günde camilere akın edecek vatandaşlar, yine bu günü sevdikleri ile paylaşmak için 'En güzel, anlamlı, yeni, uzun ve resimli Cuma mesajları' araştırması gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden 'WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları bulabilirsiniz…

EN GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ VE SÖZLÜ CUMA MESAJLARI 2020

Sabah.com.tr olarak, sizler için en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarına sizler için haberimizin içerisinde yer verdik.

İşte Hayırlı Cumalar mesajları;

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar