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2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

2020: Müslümanlar için büyük önem taşıyan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu mübarek Cuma gününde camiler dolacak, eller semaya yükselerek Allah’a dualar edilecek. Bu özel günün anlam ve önemini din kardeşleri ile paylaşmak isteyen kişiler, ‘En güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları’ aratmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden kısa, uzun, sözlü, resimli Cuma mesajları ve sözleri bulabilirsiniz. İşte 9 Ekim en güzel, anlamlı, resimli, sözlü ve yeni Cuma mesajları

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:34 ABONE OL
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Cuma mesajları ve sözleri, bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam âlemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisinde bulunuyoruz. Bu anlamlı günde camilere akın edecek vatandaşlar, yine bu günü sevdikleri ile paylaşmak için 'En güzel, anlamlı, yeni, uzun ve ' araştırması gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden 'WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli Cuma mesajları bulabilirsiniz…

EN GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ VE SÖZLÜ CUMA MESAJLARI 2020

Sabah.com.tr olarak, sizler için en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarına sizler için haberimizin içerisinde yer verdik.

İşte Hayırlı Cumalar mesajları;

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar

İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020: Haftanın en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR
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