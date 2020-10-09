Cuma saat kaçta? 9 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti saat kaçta kılınacak?

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Cuma saat kaçta? 9 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il vakti saat kaçta kılınacak?

bugün saat kaçta sorusunun yanıtı, 9 Ekim Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, ilden ile değişiklik gösteriyor. Hâl böyle olunca da cuma namazı vakti araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığ resmi internet sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri açıklandı. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, 9 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin Cuma namazı vakti saati...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:46 Son Güncelleme: 9.10.2020 10:46 ABONE OL
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ekim 2020 cuma namaz saatleri takvimi duyuruldu. Böylelikle, günün ilk ışıklarından itibaren yanıtı araştırılan ' bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu da yanıtını buldu. Tedbirlere uyarak camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilden ile değişkenlik gösteren 9 Ekim hakkında araştırmalarını da arttırdı.

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 9 EKİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 9 Ekim 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati...

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti saati

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da namazı 12.56'da kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da 12.41'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı 13.04'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 9 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti saati

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Cuma saat kaçta? 9 Ekim 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakti saat kaçta kılınacak?
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