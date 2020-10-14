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Vicdansızlar! Yaşlı çifti, ‘terör operasyonu’ diyerek 58 bin lira dolandırdılar

’da, telefonla aradığı 74 yaşındaki ile 71 yaşındaki Hatice Çakmak'ı kendisini ‘Murat komiser’ olarak tanıtıp, adlarının terör operasyonuna karıştığı yalanıyla dolandırmak isteyen Abdullatif Sırverdi (33), çiftin oğullarının, anne-babasının telefonlarının sürekli meşgul olmasından şüphelenip polise haber vermesi üzerine 58 bin 185 lirayı aldığı sırada yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:56 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:14 ABONE OL
Vicdansızlar! Yaşlı çifti, ‘terör operasyonu’ diyerek 58 bin lira dolandırdılar

Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Hasan-Hatice Çakmak çiftini telefonla arayıp, kendisini 'Murat komiser' olarak tanıtan Sırverdi, PKK ve FETÖ üyesi 22 kişiyi yakaladıklarını, bir şüphelinin üzerinden Hasan Çakmak'ın kimliğinin çıktığını söyledi. Gizli yürütülen soruşturma için para gerektiğini söyleyen Sırverdi, Çakmak çiftine "Sizin suçlu olmadığını biliyoruz. Parayı bize verin, soruşturma bitince geri vereceğiz" dedi. Bunun üzerine Çakmak çifti evlerinde bulunan altınları bozdurup, bankada olan paralarını çekti. Toplam 58 bin 185 lira ile evlerinde beklemeye başladı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
Hem Hasan Çakmak'ı hem de Hatice Çakmak'ı telefonla arayan kişiler, çifti telefonda oyalamaya başladı. Hasan Çakmak'a evlerine gelecek kişiye, parayı vermesi söylendi. Çiftin uzman çavuşluktan emekli oğulları, anne-babasının telefonlarının sürekli meşgul olmasından şüphelenerek polise haber verdi. Eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullatif Sırverdi'nin paralarla birlikte evden ayrıldığını gördü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Sırverdi, elindeki para dolu poşeti yol kenarına atarak kaçmaya başladı. Ara sokakta sıkıştırılan Sırverdi, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullatif Sırverdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yol kenarına atılan 58 bin 185 TL ise Çakmak çiftine teslim edildi.

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Vicdansızlar! Yaşlı çifti, ‘terör operasyonu’ diyerek 58 bin lira dolandırdılar
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