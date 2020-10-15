Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

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'den ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

Genel Müdürlüğü’nden ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının ortasında yurdun bazı kesimlerinde yağışlar hakim olurken diğer illerimizdeki sıcaklık değerleri değişiklik gösterebiliyor. Meteoroloji’nin günlük yayınladığı rapora göre kıyıları, Ordu, Osmaniye ve Hatay çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere MGM ile yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu belli oldu. Peki 15 Ekim bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 15.10.2020 07:04 Son Güncelleme: 15.10.2020 07:24 ABONE OL
MGM’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

'den ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. Yaz aylarını geride bıraktığımız şu dönemde bazı illerimizde kuvvetli rüzgar, yağış ve dolu etkisini gösteriyor. Ekim ayının ortasında vatandaşlar dışarı çıkmadan önce MGM tarafından yapılan uyarıları dikkate alıyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapılmıştı. Peki 15 Ekim 2020 Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarıları ile önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporu

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu duyurdu. Haftanın dördüncü gününe ilişkin olarak vatandaşlar bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna ve il il hava durumu uyarılarına ulaşabilirsiniz…

İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu ve il il sıcaklık değerleri

MGM’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 15 EKİM 2020

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, kıyıları, Ordu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu kesimleri ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Osmaniyer ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MGM’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!
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