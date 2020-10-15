Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim Bugün hava nasıl olacak? O iller için çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. Yaz aylarını geride bıraktığımız şu dönemde bazı illerimizde kuvvetli rüzgar, yağış ve dolu etkisini gösteriyor. Ekim ayının ortasında vatandaşlar dışarı çıkmadan önce MGM tarafından yapılan uyarıları dikkate alıyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapılmıştı. Peki 15 Ekim 2020 Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarıları ile önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporu

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu duyurdu. Haftanın dördüncü gününe ilişkin olarak vatandaşlar bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna ve il il hava durumu uyarılarına ulaşabilirsiniz…

İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu ve il il sıcaklık değerleri