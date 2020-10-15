SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde yoğun yağışlar etkisini göstermiş, bazı il ve ilçelerde fırtına evlerin çatılarına ve ağaçlara zarar vermişti. Dün ise iş çıkış saatlerinde İstanbul'da yoğun bir sağanak yağış yaşanmıştı. MGM önümüzdeki 5 gün için yaptığı hava durumu uyarısında ise sağanak yağış ve fırtınanın başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da etkili olacağını belirtti. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

METEOROLOJİ UYARDI! TÜM MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK

MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…