Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim 2020 bugün için yayınladığı hava durumu değerlendirmelerinde Marmara Bölgesinde yer alan bazı illere sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece geç saatlerde bu illeri etkisi altına alacak olan sağanak yağmur, diğer illerde ise az bulutlu veya açık havanın hakim olması öngörülüyor. Vatandaşlar Ekim ayına gelinmesiyle beraber başlayan yağışlı havalar nedeniyle hava durumu uyarılarını yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerinin detayları…
Günlük hava durumu raporuna göre; 3 dereceye kadar artması beklenen sıcaklıklar ülke genelinde bu yönde seyredecek. Öte yandan ülke genelindeki değerlendirmelerde Marmara Bölgesi'nde yer alan iki ilimizde de yağışlı havanın gözlemleneceği ön görülüyor. Sabah saatlerinde yurdun iç kesimleri yer yer puslu geçecek…
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıklar, Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu açık
MANİSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
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AKDENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu açık
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