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Son dakika uyarısı: Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!

'den gelen son dakika tahminlerine göre; bugün yurdun bazı kesimleri gece saatlerinden itibaren başlayarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında kalacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olması beklenirken iç kesimlerde ise özellikle sabah saatlerinde yer yer puslu geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili yayınladığı duyuruda sıcaklıkların 1 ila 3 derece kadar artacağını ifade ediyor. İşte tahminlerinin detayları…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:01 ABONE OL
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!

Genel Müdürlüğü 16 Ekim 2020 bugün için yayınladığı değerlendirmelerinde Marmara Bölgesinde yer alan bazı illere sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece geç saatlerde bu illeri etkisi altına alacak olan sağanak yağmur, diğer illerde ise az bulutlu veya açık havanın hakim olması öngörülüyor. Vatandaşlar Ekim ayına gelinmesiyle beraber başlayan yağışlı havalar nedeniyle hava durumu uyarılarını yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji'den gelen tahminlerinin detayları…

METEOROLOJİ'DEN İKİ İLİMİZE HAVA DURUMU UYARISI! SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDA OLACAK!

Günlük hava durumu raporuna göre; 3 dereceye kadar artması beklenen sıcaklıklar ülke genelinde bu yönde seyredecek. Öte yandan ülke genelindeki değerlendirmelerde Marmara Bölgesi'nde yer alan iki ilimizde de yağışlı havanın gözlemleneceği ön görülüyor. Sabah saatlerinde yurdun iç kesimleri yer yer puslu geçecek…

Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklar, Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı az bulutlu

EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C
Az bulutlu açık

MANİSA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı az bulutlu

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Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!

AKDENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık

HATAY °C, 28°C
Parçalı az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık

ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu açık

Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri için tıklayınız...

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Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!
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