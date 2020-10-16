Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji Marmara bölgesindeki iki ili uyardı! Sağanak yağışın etkisinde olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim 2020 bugün için yayınladığı hava durumu değerlendirmelerinde Marmara Bölgesinde yer alan bazı illere sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece geç saatlerde bu illeri etkisi altına alacak olan sağanak yağmur, diğer illerde ise az bulutlu veya açık havanın hakim olması öngörülüyor. Vatandaşlar Ekim ayına gelinmesiyle beraber başlayan yağışlı havalar nedeniyle hava durumu uyarılarını yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerinin detayları…

METEOROLOJİ'DEN İKİ İLİMİZE HAVA DURUMU UYARISI! SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINDA OLACAK!

Günlük hava durumu raporuna göre; 3 dereceye kadar artması beklenen sıcaklıklar ülke genelinde bu yönde seyredecek. Öte yandan ülke genelindeki değerlendirmelerde Marmara Bölgesi'nde yer alan iki ilimizde de yağışlı havanın gözlemleneceği ön görülüyor. Sabah saatlerinde yurdun iç kesimleri yer yer puslu geçecek…